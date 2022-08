Le quatrième DLC de Tiny Tina’s Wonderlands est disponible

Si vous aimez le FPS déjanté qu’est Tiny Tina’s Wonderlands, vous allez pouvoir continuer à profiter de son univers avec le quatrième DLC faisant partie du season pass.

Nommé Vesper tout va bien, ce DLC va proposer son lot de nouveautés. On notera ainsi une nouvelle classe nommée l’Epidémiste capable d’infliger de sacrés dégâts élémentaires grâce au poison. Elle vient s’ajouter aux six autres classes déjà disponibles.

L’action va se dérouler dans Surplomb Voilé et vous fera découvrir un aperçu des souvenirs de Vesper hatés par des visions de Redmourne La Triverne qu’il faudra combattre et battre. Après avoir terminé l’extension, les quatre agencements du combat contre ce boss seront ajoutés à la Chambre du Chaos et étoffera encore plus les donjons du jeu pour encore plus de combinaisons possibles.

Tiny Tina’s Wonderlands est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.