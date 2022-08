Le retour d’Alone in the Dark sur PS5, XSX/S et PC

L’éditeur THQ Nordic a de très nombreux projets en cours de développement et possède pas mal d’anciennes licences dans lesquelles il peut puiser. C’est ainsi le cas d’Alone in the Dark.

C’est lors de leur showcase en streaming hier que THQ Nordic a dévoilé la toute première bande-annonce de ce remake du tout premier Alone in the Dark. L’éditeur a confié le développement aux suédois de Pieces Interactive – qui ont notamment travaillé sur des titres comme Magicka, Titan Quest et en prestataire pour divers autres éditeurs – et leur a laissé carte blanche pour réimaginer le titre originel réalisé par Frédérick Raynal et son équipe et sorti en 1992. Grâce aux machines modernes, et à l’instar de ce que Capcom a fait des remakes des premiers Resident Evil, on a droit à un jeu entièrement en 3D avec une vue à la troisième personne et non plus la succession d’angles de caméra fixes du titre originel. Cela pourrait sans doute déplaire mais une fois encore, il s’agit d’une réinterprétation.

Ce titre va permettre d’incarner Edward Carnby détective privé ou Emily Hartwood. Tous deux seront à la recherche de oncle disparu de cette dernière. Cette recherche les mènent au fameux manoir Derceto truffé de personnages présentant divers maladies mentaux mais aussi à bien d’autres créatures et dangers.

Alone in the Dark est prévu sur PS5, XSX/S et PC. Aucune date de sortie n’a été indiqué mais il est peu probable qu’on puisse le découvrir cette année.