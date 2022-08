Pathfinder Wrath of the Righteous sort sur consoles fin septembre

Après avoir été lancé sur PC, le RPG de l’équipe de Owlcat Games se profile à l’horizon pour les possesseurs de PlayStation et de Xbox. Vous pourrez y goûter dans un peu plus d’un mois.

L’éditeur Prime Matter et l’équipe d’Owlcat Games lancent les précommandes numériques pour leur RPG Pathfinder Wrath of the RiIghteous. Tout fan sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X va pouvoir précommander le jeu qui sera disponible officiellement le 29 septembre prochain. Si vous êtes un abonné PlayStation Plus, vous aurez droit à une petite ristourne de 10%.

L’édition physique de Pathfinder Wrath of the Righteous Enhanced Edition devient la version standard sur consoles. Elle comprend de nombreuses améliorations ainsi que du contenu supplémentaire. Si vous avez déjà le jeu sur PC, vous bénéficierez d’une mise à jour gratuite vers cette version améliorée dès le 29 septembre également.

Parallèlement, Prime Matter prévoit une édition limitée qui comprendra :

Le jeu

4 DLC gratuits

Une planche de stickers

Un manuel officiel avec des illustrations exclusives

Pour les joueurs PC qui ont déjà bien avancé dans l’aventure offerte par le jeu, sachez qu’Owlcat Games prépare la sortie du troisième DLC nommé The Treasure of the Midnight Isles prévu pour le 30 août prochain.

Pathfinder: Wrath of the Righteous sur PS4/Pro, Xbox One/X et Switch (via cloud) dès le 29 septembre 2022. Le jeu fonctionnera en mode rétrocompatibilité sur PS5 et XSX/S.