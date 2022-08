Découvrez les deux premiers épisodes remasterisées dans la compilation Life is Strange Arcadia Bay Collection

Pour les retardataires et les fans d’aventure, Square Enix a décidé de proposer une compilation des deux premiers volets de la série Life is Strange dans des versions remasterisées.

Enfin, diront certains puisque cette compilation déjà disponible sur les PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia avait été déjà reporté plusieurs fois notamment sur Switch.

Square Enix donne donc enfin une date de sortie pour Life is Strange Arcadia Bay Collection regroupant les remasters de Life is Strange et Life is Strange Before the Storm. Les intéressés pourront donc découvrir ces deux aventures à partir du 27 septembre 2022. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes pour l’édition physique.

Ces remasters bénéficient évidemment d’améliorations graphiques et d’optimisations. On pourra ainsi mieux apprécier le jeu des acteurs avec de meilleures animations faciales.

Life is Strange Arcadia Bay Collection sortira le 27 septembre 2022 sur Switch. En attendant, voici une nouvelle bande-annonce et une grande galerie d’images ci-dessous.