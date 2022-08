Terence Hill et Bud Spencer en jeu vidéo dans Slaps and Beans 2

J’imagine que seulement les plus anciens d’entre vous connaissent ce duo d’italiens qui ont connu leur heure de gloire dans des films de castagne des années 70 et 80. Les voir dans un beat’em all n’a rien de foncièrement étonnant.

Evidemment, la licence est ancienne et ne parlera sans doute pas à la grande majorité des joueurs actuels. Pour les autres, cela pourrait être rigolo d’incarner l’un des deux héros incarnés dans un beat’em all où on va pouvoir, comme dans les films, baffer les adversaires et leur botter le popotin pour les faire valdinguer partout.

Slaps and Beans 2 est donc une suite d’un beat’em all pixelart qui rappellera des classiques comme les Final Fight et autres Double Dragon. Outre l’aspect castagne avec un système de combat annoncé comme amélioré, le jeu comprend également divers mini-jeux jouables jusqu’à 4. L’équipe de développement a également répondu à la communauté pour avoir un jeu cette fois-ci doublé en plusieurs langues en anglais, allemand, italien et espagnol (et le français les gars?) et l’intégration de certains morceaux musicaux des films.

Slaps and Beans 2 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et Switch pour le printemps 2023.