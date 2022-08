DeathAdder V3 Pro, la nouvelle souris de la gamme DeathAdder de Razer

BLOC INFO Constructeur Razer Type Souris Gaming ACHETEZ SUR Amazon Razer

Razer continue à proposer des itérations de ses accessoires apportant généralement diverses améliorations. C’est le cas de la nouvelle souris DeathAdder V3 Pro.

Si vous cherchez une souris gaming de compétition sans fil, Razer propose donc son nouveau modèle d’une gamme plutôt populaire. Avec la DeathAdder V3 Pro, Razer propose ainsi sa technologie Razer HyperSpeed Wireless pour un transfert des données 25% plus rapide que la concurrence. Cette souris bénéficie aussi de la technologie HyperPolling Wireless qui permet un taux de rapport ultra-élevé à 1000 Hz à intervalle de 1ms pour une plus grande précision. et une rapidité accrue. Vous pourrez même bénéficier d’un polling jusqu’à 4000 Hz grâce au dongle HyperPolling Wireless vendu séparément. Avec ces deux technologies, Razer vous assure ainsi un rafraîchissement et une fréquence plus réguliers et une latence ultra-faible des clics.

Côté capteur, Razer utilise son capteur optique Focus Pro 30K pour une précision annoncée de 99,8% – dommage si vous tombez sur les 0,2% en pleine partie en ligne ^_^. Ce nouveau capteur bénéficie de fonctionnalités basées sur l’IA comme le Smart Tracking, le Motion Sync ou encore l’Asymmetric Cut-Off pour augmenter vos performances. Pour les boutons, la DeathAdder V3 Pro bénéficie de switchs optiques Gen-3 pour éviter les problèmes de double clic et de rebond avec une durée de vie annoncée pour 90 millions de clics.

Le design a été légèrement modifié pour plus facilement épouser la forme de votre main et de vos doigts et ainsi apporter plus de confort pendant vos longues sessions de jeux. De plus, le poids a été revu à la baisse puisque la DeadAdder V3 Pro ne pèse que 63 ou 64 grammes en fonction de la couleur choisie (allez savoir pourquoi la noire est plus légère que la blanche).

La batterie intégrée à la souris permet une autonomie jusqu’à 90 heures de jeu ce qui est plus que suffisant. La recharge se fait via un simple câble avec connecteur USB-C fourni.

La souris Razer DeathAdder V3 Pro est disponible pour environ 160€ dès à présent. Le Razer HyperPolling Wireless Dongle est proposé à 35€. Un bundle regroupant ces deux produits existe pour 177,5€.