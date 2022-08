Jetez un coup d’oeil aux supervilains qui vous attendent dans Gotham Knights

Warner Bros Games continue sa campagne de promotion et continue à distiller des informations et des images pour son futur Gotham Knights. La Gamescom 2022 est l’occasion d’en montrer un peu plus.

L’éditeur Warner Bros Games a profité de la conférence Gamescom pour montrer une nouvelle vidéo que vous pouvez trouver ci-dessous en version française. Celle-ci permet de découvrir deux autres super-vilains que vous allez devoir affronter en tant qu’un des nouveaux héros de Gotham City à savoir Batgirl, Nightwing, Red Hood ou Robin. Ainsi, on va pouvoir admirer l’interprétation par l’équipe de développement de deux célèbres super-vilains de l’univers Batman à savoir Harley Quinn et Gueule d’Argile en plus de M. Freeze qu’on avait pu découvrir précédemment.

Pour rappel, Gotham Knights est un jeu d’action/RPG dont l’intrigue fait suite à la mort de Batman/Bruce Wayne. Ses quatre disciples ont décidé de prendre la relève et combattre le crime dans Gotham City.

Gotham Knights est prévu pour le 21 octobre 2022 sur PS5, XSX/S et PC.