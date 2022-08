Bungie et Epic Games signent un partenariat pour Destiny 2

Destiny 2 débarque sur l’Epic Games Store avec le nouveau partenariat signé entre Bungie et Epic Games. Pour cette occasion, le duo vont faire un peu de cross-marketing.

Tout d’abord à l’occasion du lancement de Destiny 2 sur l’Epic Games Store, une offre est proposée. Ainsi, pour toute personne qui achètera le jeu avant le 30 août à 19h obtiendra du pack d’évèvement 30ème anniversaire gratuitement.

Par ailleurs, du contenu Destiny 2 vont débarquer sur deux titres d’Epic Games à savoir Fall Guys et Fortnite. Dans Fall Guys, il sera possible d’obtenir des costumes inspirés par les gardiens de Destiny 2. De même dans Fortnite, vous pourrez avoir les tenues représentant trois personnages célèbres de la franchise Destiny à savoir Zavala, Ikora Rey et l’Exo Inconnue. Divers éléments cosmétiques seront également disponibles. Une île Fortnite inspirée par une des cartes de l’Epreuve de Destiny 2, Javelot-4, est également disponible.

Pour les joueurs sur Destiny 2, ce partenariat va voir débarquer des ornements inspirés par Fortnite à savoir :

Ornement de Titan noir chevaleresque sur le thème du chevalier noir

Ornement d’Arcaniste Kitsune coloré sur le thème du Drift

Ornement de Chasseur Vengeance éternelle sur le thème de l’Oubli

Et évidemment, l’Epic Games Store permet d’ores et déjà de précommander les différentes versions de la prochaine extension Destiny 2 Eclipse.