Sony annonce enfin son pad progamer, le DualSense Edge

Si les Xbox ont leur pad progamer depuis longtemps avec la manette Xbox Elite, les joueurs sur PlayStation ont toujours dû se débrouiller avec des accessoiristes tiers. Cela ne sera plus le cas sur la PS5.

Sony profite de la conférence Gamescom 2022 pour dévoiler sa manette progamer prénommée DualSense Edge. Reprenant très largement le design du DualSense standard, le DualSense Edge ne devrait pas trop dépayser les possesseurs de PS5 actuels et futurs. Mais évidemment cette version progamer va ajouter son lot de fonctionnalités tant attendues.

Développé par les propres ingénieurs de Sony Interactive Entertainment, le DualSense Edge va répondre aux attentes des progamers et notamment de fans de FPS. Ainsi ce pad bénéficie de gâchettes sur la partie inférieure qu’on peut reprogrammer à convenance. D’ailleurs, le DualSense Edge permet de réaffecter tout bouton et gâchette et même les désactiver totalement si vous n’en avez pas besoin dans vos jeux préférés. Pour certains types de jeu – je pense notamment aux FPS – vous pourrez régler la distance de déplacement des gâchettes L2, R2 pour avoir des tirs plus rapides sans devoir toujours les appuyer totalement. Vous pourrez également régler la sensibilité et les zones mortes des sticks analogiques et sauvegarder l’ensemble de vos réglages dans divers profils. Il sera dès lors possible de passer d’un profil à l’autre de manière instantané à volonté grâce aux deux nouveaux boutons fonction (FN) présents juste sous les sticks. Ces boutons FN permettent également de régler le volume sonore d’un jeu ou encore la balance du chat et divers autres contrôles possibles.

Mieux encore, le DualSense Edge est fourni avec trois jeux de sticks de format différent que vous pourrez installer selon vos besoins et vos préférences. Il en va de même pour les gâchettes L2, R2 avec deux jeux différents fournis.

Histoire de rallonger la durée de vie de ce pad, Sony a prévu un système de sticks remplaçables. Si vous en brisez, vous pourrez tout simplement acheter séparément des modules de sticks et les réinstaller sur la manette.

Pour le reste, le DualSense Edge reprend toutes les caractéristiques du DualSense standard avec le retour haptique, les gâchettes adaptatives, le microphone intégré, etc.

Le DualSense Edge sera fourni avec un câble USB-C torsadé pour plus de résistance et un connecteur plus solide. Vous profiterez également d’une housse de transport pour garder tous les éléments au même endroit et pour pouvoir l’emmener partout.

Sony n’a pour le moment pas donné de date de sortie ni de tarif. Il va falloir attendre encore quelques temps pour ces informations. Pour sûr, il y a peu de chance que ce DualSense Edge soit peu cher à en juger par le prix habituel des pads progamer généralement bien au-dessus des 150€. On peut toujours espérer que Sony ait également en projet un accessoire plus abordable permettant d’ajouter des gâchettes sous le pad comme ce fut le cas pour le DualShock 4 de la PS4.

Pour sûr, Playscope vous proposera un test lorsqu’il sera disponible.