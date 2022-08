La démo de Splatoon 3 est disponible sur le Nintendo eShop

Les fans de combat à coups de pistolet de peinture vont pouvoir s’en donner à coeur joie à la rentrée avec Splatoon 3. Mais d’ores et déjà, vous pouvez avoir un avant-goût avec la démo.

Nintendo annonce la disponibilité immédiate de la Splatoon 3 sur le Nintendo eShop pour tous les possesseurs de la Switch. Dès à présent, vous pouvez télécharger le jeu histoire de vous familiariser avec le gameplay et les commandes via le tutoriel. Vous pourrez ainsi vous préparer au Splatoon 3 Splatfest World Premiere qui débutera dès ce samedi 27 août où vous pourrez jouer en ligne et affronter d’autres équipes.

Ne vous inquiétez pas, si vous n’avez pas d’abonnement Nintendo Switch Online – nécessaire pour jouer en ligne – la démo permet de récupérer également un code par email pour avoir 7 jours de Nintendo Switch Online gratuits.

Splatoon 3 sera disponible le 9 septembre 2022.

L’événement principal débute le 27 août. Entre 10h et 16h, joueuses et joueurs peuvent imposer leur couleur et prendre possession du terrain, une équipe adverse à la fois. Ensuite, lors de la période allant de 16h à 22h, les nouvelles Guerres tricolores du festival font s’affronter l’équipe en tête aux deux joueuses/joueurs des deux équipes restantes. Ce format 4-contre-2-contre-2 donne lieu à un nouveau chaos coloré au sein même des festivals. Et au terme de tout ceci, les résultats seront calculés et révélés dès le dimanche 28 août à 16h.