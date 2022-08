Return to Monkey Island sera disponible le mois prochain

La saga Monkey Island a marqué des générations de fans de jeux d’aventure point & click made in Lucasfilm. On va pouvoir y retourner avec un nouvel opus avec toujours Guybrush Threepwood en héros.

Prévu pour le 19 septembre prochain sur Switch et PC, Return to Monkey Island va proposer une nouvelle aventure avec toujours pour héros Guybrush Threepwood. Et une fois encore vous allez pouvoir écumer les caraïbes et retrouver divers personnages familiers aussi bien compagnons qu’ennemis dans le cher LeChuck toujours de la fête. Le jeu va évidemment bénéficier d’une réalisation et d’un gameplay modernisés pour la circonstance.

Cette nouvelle histoire devrait être tout aussi loufoque que ses prédécesseurs puisqu’elle est toujours signée des créateurs de la série à savoir Ron Gilbert et Dave Grossman avec à la direction artistique Rex Crowle (Tearaway). Même certains des acteurs qui avaient prêté leur voix lors de précédents volets sont de retour.

Return to Monkey Island est prévu sur Switch et PC pour le 19 septembre 2022.