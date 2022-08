Découvrez la petite campagne de la Saison du Butin de Destiny 2 La Reine Sorcière jusqu’en 4K HDR

La dernière saison de Destiny 2 La Reine Sorcière a débuté. Si vous n’avez pas encore décidé de vous lancer, voici l’occasion de découvrir la petite campagne d’introduction.

Capturée sur la version PS5 en 4K HDR 60FPS, la vidéo ci-dessous vous permet de découvrir les missions et les deux nouvelles activités proposées lors de la Saison du Butin. Comme d’habitude ne vous attendez pas à de grandes nouveautés mais de quoi varier les plaisirs afin de vous lancer dans diverses batailles pour toujours plus de loot.

Les plus courageux pourront toujours tenter de terminer le raid La Chute du Roi issu de Destiny 1 et remanié pour l’occasion. Ce raid est accessible à tous les joueurs. A noter, par contre, que cette saison n’est accessible, comme d’habitude, à ceux qui l’ont acheté via le season pass ou indépendamment.

Pour plus d’informations sur cette saison, je vous laisse vous reporter à un de nos autres articles.

Destiny 2 La Reine Sorcière est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia.