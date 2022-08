Microids dévoile les éditions limitée et collector d’Astérix & Obélix XXXL Le Bélier d’Hibernie

Microids continue à s’inspirer du plus célèbre duo de gaulois avec un nouvel opus qui va lancer Astérix et Obélix dans un nouveau périple et user de leur potion magique… enfin pour Astérix.

Pour les grands fans et les collectionneurs et comme à leur habitude, Microids va proposer outre la version standard, deux éditions, limitée et collector, pour son futur Astérix et Obélix XXXL Le Bélier d’Hibernie en cours de développement chez Osome Studio. Chacune de ces éditions comprendra divers goodies en plus du jeu évidemment. Voici le détail :

Édition Limitée Le jeu Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie Deux planches de stickers 3 lithographies



Édition Collector Une boîte collector Le jeu Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie Une figurine d’Obélix de 18 cm Deux planches de stickers 3 lithographies



Astérix et Obélix XXXL Le Bélier d’Hibernie sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC le 13 octobre 2022.