Test – Pac-Man World Re-Pac – Un lifting sympathique pour un grand classique

BLOC INFO Date de sortie 26 août 2022 Editeur Bandai Namco Développeur Now Production Co Ltd Genre Action, Plateforme, Arcade Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC PEGI 7 ACHETEZ SUR AMAZON Version PS5 Version PS4/Pro Version XSX/S, Xbox One/X Version Switch

Les plus anciens d’entre vous se souviennent sans doute du titre originel sorti sur la toute première PlayStation en 1999. Avec cette version Re-Pac, Bandai Namco tente de toucher un nouveau public avec un remake respectant l’original.

Le glouton de Namco revient donc certainement pour le plus grand plaisir de ses adorateurs. Même s’il ne s’agit pas d’un nouveau titre, il est toujours bien sympathique de le retrouver surtout que l’équipe de Now Production Co Ltd a modernisé le look du jeu en utilisant le moteur Unity. Il est vrai qu’entre la PSone et les PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC, bien des générations les séparent.

Autant le dire de suite, la réalisation n’a rien d’extraordinaire. C’est propre mais si vous espériez des effets graphiques à gogo, du ray-tracing de malade et des textures ultra-riches, passez votre chemin. En modernisant le jeu, les développeurs ont tout de même conservé le look dessin animé simpliste de l’univers Pac-Man. Attention, cela ne signifie pas que c’est moche. C’est juste une direction artistique très classique que tout un chacun peut apprécier, des plus jeunes aux plus anciens.

Si vous n’avez pas connu le Pac-Man World originel, je vous en rappelle les grandes lignes. Alors que Pac-Man arrive chez lui pour fêter son anniversaire, il découvre abasourdi que les fantômes ont kidnappé sa famille et ses amis. Ni une ni deux, vous voilà à incarner Pac-Man et partez écumer les 6 mondes du jeu et ses nombreux niveaux pour les libérer.

Il va falloir parcourir les nombreux niveaux et les terminer à l’instar d’un traditionnel Mario. Toutefois, Pac-Man World Re-Pac (comme son prédécesseur) propose un gameplay 3D et est truffé de bonus à trouver. Pour cela, il faut trouver les clés (sous la forme de fruits) afin d’ouvrir certaines portes/passages pour les obtenir. Autant dire que vous pouvez très bien terminer un niveau sans avoir tout récupéré de quoi pousser les fanatiques du 100% à les refaire. Plus encore, certains passages permettent d’accéder à des niveaux bonus de type labyrinthe traditionnel Pac-Man. A vous de gloutonner toutes les pastilles en évitant les fantômes pour scorer. Et pour augmenter encore votre score, vous pouvez à la fin du niveau jouer au jackpot et tenter de remporter des bonus.

Mais ce n’est pas tout. Outre ce mode quête, Pac-Man World Re-Pac présente également un mode labyrinthe histoire que vous puissiez jouer à divers labyrinthes dans la plus pure tradition des Pac-Man. Mieux encore, vous pourrez même jouer à la borne d’arcade Pac-Man originel une fois que vous l’aurez débloqué. Un pur plaisir pour les… puristes pacmaniens.

Avec Pac-Man World Re-Pac, Bandai Namco puise sans son immense catalogue de classiques. Le jeu offre une bonne jouabilité – améliorée depuis le titre PSone – même si elle n’apporte pas de grande nouveauté. Ce Pac-Man World Re-Pac permet aux fans de (re)découvrir un des bons titres de l’énorme saga. De là à espérer que, si le succès est au rendez-vous, Bandai Namco se laissera aller à faire développer un titre inédit…