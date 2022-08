De nouveaux titres compatibles avec l’AMD FidelityFX Super Resolution 2.0

A l’instar de son concurrent chez NVidia avec son DLSS 2.0, AMD avait développé une technologie de suréchantillonnage temporel, l’AMD FSR 2.0. Petit à petit, les développeurs intègrent cette fonctionnalité dans leurs jeux.

AMD profite de la Gamescom pour annoncer que six jeux supplémentaires vont supporter l’AMD Fidelity FX Super Resolution 2.0 (alias AMD FSR 2.0) :

Lies of P

Dying Light 2 Stay Human

Edge of the Abyss Awaken

Ghostwire : Tokyo

Saints Row

Shibainu

A cette liste s’ajoute deux autres titres récemment sortis à savoir :

Thymesia

The Bridge Curse Road to Salvation

En tout, au moment où j’écris ces lignes, plus d’une centaine de titres gèrent l’AMD FSR 1.0 ou 2.0. Pour sûr, d’autres développeurs suivront la voie même si, comme avec le Nvidia DLSS 2.0, il va falloir patienter pour que cela soit systématique pour toute sortie de jeu sur PC à l’avenir.

Pour rappel, l’AMD FSR 2.0 permet de faire tourner les jeux à une moindre résolution et de profiter d’un suréchantillonage à une résolution supérieure avec une qualité d’image guère perceptible. On gagne ainsi en framerate et donc en fluidité tout en ayant une qualité d’image assez bluffante. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les possesseurs de cartes graphiques AMD récents.

