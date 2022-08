Découvrez le prologue de The Last of Us Part I jusqu’en 4K HDR

Naughty Dog et Sony lancent le remake du premier volet de The Last of Us. Pour l’occasion et en attendant notre test, voici une longue vidéo de gameplay du début du jeu.

Capturée évidemment sur la PS5, la vidéo de gameplay de The Last of Us Part I permet de voir le travail soigné de Naughty Dog pour moderniser la réalisation pourtant déjà impressionnante à l’époque sur PS3 puis sur PS4 avec le remaster.

Pour cette version PS5, Naughty Dog a revu intégralement le jeu en profitant de l’expérience acquise et les technologies mises en place pour The Last of Us Part II. Le jeu permet de jouer en mode qualité ou mode performance. Je vous propose ici le mode performance que je trouve le plus agréable et le plus immersif. Le rendu général est tout simplement exceptionnel.

Pour avoir terminé cette version du jeu, je puis vous affirmer qu’il en vaut le coup même pour celles et ceux qui l’avaient terminé sur PS3 ou PS4. Cela va probablement me pousser à terminer le second volet maintenant 😉

The Last of Us Part I est disponible dès aujourd’hui sur PS5.

PS : La version française ci-dessous ne présente pas les résolutions au-delà de 1080p (Merci Youtube). En attendant que Youtube ne retraite la même vidéo que j’ai réuploadé, vous pouvez toujours regarder le prologue dans sa version anglaise ci-dessous.