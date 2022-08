PlayStation Plus – Les nouveaux jeux de septembre 2022

Pour une fois, Sony a décidé de donner toutes les informations concernant les nouveaux jeux gratuits ou arrivants sur les différents services PlayStation Plus. Cette rentrée va être riche.

Commençons donc par les jeux gratuits disponibles gratuitement quel que soit l’abonnement PlayStation Plus que vous aurez souscrit. Ainsi dès le 6 septembre prochain, vous pourrez télécharger :

Need for Speed Heat – PS4

Toem – PS5

Granblue Fantasy: Versus – PS4

Ces trois titres seront accessibles jusqu’au 3 octobre prochain

Par ailleurs, les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium verront débarquer de nouveaux titres dans leur liste de jeux disponibles. On y retrouve ainsi dès le 20 septembre les titres suivants :

Deathloop – PS5

Assassin’s Creed Origins – PS4

Watch Dogs 2 – PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 – PS4

Spiritfare : Farewell Edition – PS4

Chicory: A Colorful Tale – PS4

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 – PS4, PS5

Alex Kidd in Miracle World DX – PS4, PS5

Les Lapins Crétins : Invasion: La Série Télé Interactive – PS4

Rayman Legends – PS4

Scott Pilgrim contre le Monde : le jeu – Édition intégrale – PS4

The Wonderful 101: Remastered – PS4

Enfin, les abonnés PlayStation Plus Premium verront arriver de nouveaux anciens titres sur le catalogue des classiques avec :

Syphon Filter 2 – PS1

The Sly Trilogy – PS3

Sly Cooper : Voleurs à travers le temps – PS3

Toy Story 3 – PSP

Kingdom of Paradise – PSP

Il ne vous reste plus que quelques jours pour récupérer les jeux de ce mois d’août à savoir Yakuza Like a Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 et Little Nightmares.