Hexworks annonce la suite de Lords of the Fallen sur PS5, XSX/S et PC

Les fans de Dark Souls-like se souviennent sans doute de Lords of the Fallen développé par Deck13 Interactive (The Surge) et édité par Bandai Namco. Hexworks et CI Games ont décidé de proposer une suite.

Répondant au nom de The Lords of the Fallen (oui, faut ajouter le THE), ce jeu d’action/RPG va nous embarquer dans un monde dark fantasy. L’action va se dérouler plus d’un millénaire après les évènements dans un univers cinq fois plus grand que le précédent volet. Comme vous pouvez vous en douter pour ce genre, on aura droit à un grand nombre de PNK avec qui interagir et de nombreuses quêtes. Action/RPG oblige, on pourra évidemment créer son personnage et le faire évoluer au fur et à mesure des trouvailles qu’on pourra faire pendant le périple. Outre l’aventure solo, il sera possible de jouer en coopération en ligne.

The Lords of the Fallen est prévu sur PS5, XSX/S et PC et fera partie des premiers titres à utiliser l’Unreal Engine 5 lancé officiellement cette année. Il faudra donc sans doute attendre encore de longs mois avant de pouvoir goûter à ce titre. En attendant, voici déjà une première vidéo.