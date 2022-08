Funcom prépare un MMO/survival dans l’univers de Dune avec Dune Awakening

L’oeuvre de Frank Herbert a eu droit à quelques grands classiques du RTS mais cette fois-ci, Funcom a décidé de développer un MMO de survie dans un monde ouvert.​​​​​​​

Annoncé la veille de la Gamescom 2022, Dune Awakening s’inspire évidemment de l’oeuvre de Frank Herbert mais également du récent film réalisé par Denis Villeneuve. Si Dune a déjà connu de gros succès en jeu vidéo grâce à des jeux de stratégie temps réel comme le Dune développé par Cryo en 1992 ou Dune II créé par Westwood Studios, on a toujours eu plus ou moins droit au même genre de jeu à savoir les jeux de stratégie. D’ailleurs Funcom et Shiro Games préparent également Dune Spice Wars, un jeu de stratégie temps réel pour 2023.

Mais pour l’heure, l’annonce du jour est donc Dune Awakening, un MMO de survie qui se déroulera dans un monde ouvert. Prévu sur PS5, XSX/S et PC, l’action va se dérouler sur Arrakis où les joueurs vont devoir tenter de survivre sur cette planète plutôt hostile. A vous de trouver et récolter l’épice, la plus importante ressource et protégez-la de la convoitise de diverses factions. A vous d’augmenter votre pouvoir et votre influence sur le territoire en bâtissant votre base. Evidemment on retrouvera bien des éléments de la saga comme les vers géants, les tempêtes, etc.

Si vous êtes intéressé par ce titre, sachez que Funcom a déjà ouvert les inscriptions pour une future bêta. Reportez-vous pour cela sur le site officiel www.dunegames.com.

Dune Awakening est prévu sur PS5, XSX/S et PC. Pour le moment aucune date de sortie n’a été confirmé.