NBA 2K23 va vous permettre de revivre les grands moments de l’histoire de la NBA sur PS5 et XSX/S

NBA 2K23 arrive à grands pas et comme tous les ans, 2K et Visual Concepts vont tenter d’apporter un minimum de nouveautés. Cette année, vous allez pouvoir réécrire l’histoire de la NBA grâce au mode My NBA.

2K a décidé d’apporter différents changements au mode MyNBA pour NBA 2K23 pour les joueurs sur PS5 et XSX/S. Ainsi, vous allez pouvoir (re)découvrir l’histoire de la NBA avec les Eras. Vous pourrez ainsi jouer avec des légendes et des équipes de la NBA. Ce mode va proposer d’explorer d’innombrables scénarios de type “et si?” et voir le résultat.

Le fonctionnement est assez simple. Vous pourrez démarrer une sauvegarde MyNBA à un moment précis de l’histoire de la NBA appelé une ère et jouer en solo ou à plusieurs pour revivre ou réécrire les moments clés comme :

L’ère Magic Vs Bird : À partir de 1983, les joueurs se retrouveront dans le feu de la rivalité Magic Johnson/Larry Bird qui a pris le contrôle de la ligue. Les fans peuvent réécrire l’histoire de la NBA des années 1980, s’affronter pour drafter des joueurs comme Michael Jordan, Akeem Olajuwon ou n’importe laquelle des autres légendes de la NBA qui ont été draftées au cours de cette décennie de légende.

Un soin a été apporté à chaque ère pour vous replonger dans l’atmosphère de l’époque avec notamment un système de filtres pour recréer le look télévisuelle de chaque période.

NBA 2K23 sera disponible le 9 septembre 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.