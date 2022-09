Nouvelles images et nouvelle vidéo pour Park Beyond, la simulation de gestion de parc à thème

Bandai Namco et l’équipe de Limbic Entertainment préparent depuis un moment cette simulation qui pourrait attirer les fans de Theme Park, un des tous premiers de son genre.

Park Beyond reprend donc le concept de gestion de parc d’attraction avec évidemment une réalisation nettement plus moderne que le bon vieux Theme Park.

Véritable architecte visionnaire, votre rôle sera de créer, construire et gérer votre parc d’attraction idéal. Plus que de la gestion, vous pourrez créer vos propres attractions qui défient les lois aussi bien économiques que physiques comme la gravité. Vous pourrez ainsi créer vos propres montagnes russes avec un système de placement modulaire qui permet toutes les fantaisies y compris les plus surréalistes.

Grâce à de nombreux modules et des tonnes de personnalisation, votre parc ne ressemblera à aucun autre si vous le souhaitez. Outre les trajectoires avec l’inclinaison, le lacet, le tangage, le roulis et autres boucles, vous aurez droit à d’autres modules comme des canons et des rampes. Pour sûr vos visiteurs auront droit à de grosses sensations fortes.

Votre créativité sera assouvie également grâce à de nombreux modules pour la décoration de votre parc. A vous de concevoir les boutiques, les décorations bref l’univers de votre parc pour attirer les visiteurs. Ce sont ainsi des milliers d’éléments qui seront à votre disposition pour créer votre parc d’attractions avec diverses thématiques.

Il sera ensuite possible de partager vos créations avec d’autres joueurs afin qu’ils puissent découvrir votre parc sur consoles ou sur PC. Autant dire que cela peut démultiplier le plaisir ou tout simplement vous donner de l’inspiration en examinant le travail des autres.

Park Beyond est prévu pour courant 2023 sur PS5, XSX/S et PC.