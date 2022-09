Laissez-vous embarquer dans une épopée complètement dingue qui combine baston et héros sculpturaux. Ça vous parait bizarre ? C’est normal !

Loin d’avoir été aussi surexploitée que les univers de DragonBall, de Saint Seiya ou de Naruto, la franchise Jojo’s Bizarre Adventure a pourtant entamé sa carrière vidéoludique sur Super Famicom vers le début des années 90 ! Après avoir d’abord lorgné du côté du jeu de rôle, elle a très vite boxé dans la catégorie de la castagne. Quoi de plus naturel pour un manga/animé mettent en scène des aventuriers musculeux, poseurs et bagarreurs ? Si Capcom s’est d’abord plié à l’exercice en livrant des jeux de baston en 2D (adaptés sur Dreamcast et PS2), le studio CyberConnect2 a depuis développé des Beat Them All sortis sur PS3 et PS4. Quant à cette cuvée de 2022 JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R, elle déboule aujourd’hui sur PC comme sur la plupart des consoles de jeux à l’occasion des trente-cinq ans de la saga. Cette fois pas de jaloux… même si un étrange sentiment de frustration risque d’assaillir certains joueurs. Mais ça on en parlera après.

Pour mémoire, la saga Jojo’s Bizarre Adventure a débutée en 1986 sur l’archipel nippon dans les pages du célèbre Weekly Jump où de nombreux autres mangas ont accompli leurs premiers exploits. Le chapitre fondateur offrait de suivre le combat de Jonathan Joestar contre son rival et frère ennemi Dio Brando vers la fin du XIXème siècle. S’articulant autour d’une huitaine de chapitres, l’histoire s’est étoffée d’une ribambelle de nouveaux protagonistes, ne se focalisant plus seulement sur les descendants de la famille Joestar mais sur une impressionnante galerie de persos charismatiques. Si l’on a pu découvrir une kyrielle de ces personnages à travers les trois saisons de l’excellente série animée disponible sur Netflix (et à son Spin Off Rohan Kishibe) de nombreux autres personnages restent à découvrir dans ce jeu. D’ailleurs avec une cinquantaine de combattant(e)s jouables et presque autant de “Stands”, ce Jojo’s BIzarre Adventure All Star Battle R peut se vanter de mettre la barre assez haut. Le titre a le bon goût d’offrir un mode histoire “original” où il faut survivre à des duels prédéfinis en composant avec certaines contraintes (malus de santé, puissance plombée…). Il offre aussi un mode Arcade où l’on doit terrasser huit combattants et un boss, un inévitable mode Versus où l’on doit affronter un pugiliste contrôlé par l’IA ou un autre joueur. Le Online est bien sûr de la partie et on peut se livrer à des versus en ligne contre d’autres joueurs à l’occasion de matchs classés ou d’affrontements pour le fun. Généreux en contenu, en modes de jeu, All Star Battle R n’oublie pas d’offrir aussi de personnaliser son personnage préféré (poses, animations de victoire…) et de débloquer des item (artworks, musiques…) grâce aux deniers engrangés lors des parties et non par le biais de contenus téléchargeables. Nul besoin de repasser à la caisse, voilà un très bon point !

Capcom avait livré en son temps sur la borne d’arcade CPS3 un jeu de baston 2d assez abouti. Le studio Cyberconnect2 habitué à plancher sur des adaptations d’animés (Naruto, DBZ Kakarot, Demon Slayer…) a plutôt décidé de faire boxer ce Jojo dans la catégorie bien plus engorgée des jeux de baston 3D. Une décision qui ne date pas d’hier puisque ce All Star Battle R est la mouture remasterisée d’un jeu sorti en 2014 sur les PS3 françaises. Loin d’être une simple remise à jour graphique, en ressortant sur les machines modernes, le titre en a profité pour étoffer son casting déjà conséquent, passant ainsi de quarante- et-un à cinquante persos jouables. Les plus attentifs auront noté que dans version All Star Battle R, le jeu offre ainsi neuf combattants supplémentaires. Par exemple. On peut désormais découvrir les talents au combat de Speedwagon, casser quelques bouches dans la peau du paternel de Jolyne Kujo (épaulé par son stand The World Star Platinum) ou rejouer le combat de Iggy contre un PetShop fraîchement débarqué. À regret les combats qui se déroulent dans des rings/arènes ne sont pas aussi spectaculaires que ceux de la série animée ou même ceux d’un Demon Slayer sorti l’an dernier. Histoire de pimenter les confrontations, les arènes disposent de zones dangereuses où un ennemi contrôlé par l’IA s’attaque au combattant (joueur ou IA) qui a l’impudence de rester trop statique. Gare à ne pas subir une attaque sournoise du Tâcheron dans le manoir de Dio, d’être estropié par le bolide d’un dignitaire Cairote dans les rues du Caire ou de se retrouver sous une pluie de grenouilles empoisonnées balancées par WeatherForecast ! Si le jeu fait la part belle aux “Mano à Mano” entre utilisateurs de Stands ou d’Onde, on peut recourir à quelques reprises par match aux attaques d’un soutien pour réaliser un enchaînement destructeur ou se sortir d’une situation épineuse. Offrant des duels assez conventionnels, en 1 Vs 1, le jeu propose aussi des combats en équipe à 3 contre 3 et même de participer à des tournois. Quelle générosité !

Pour ce passage sur le grill, Jojo’s Bizzare Adventure All Star Battle R a été testé sur Xbox Series X grâce à un code fourni par l’éditeur, Namco Bandai (merci à lui). Comme dit un peu plus haut, ce titre est la version remasterisée d’un jeu déjà sorti sur PS3 il y a belle lurette. Exit l’aliasing, sur le monolithe noir de Microsoft le rendu Cell Shadé des persos comme celui des décors est propre, l’animation est fluide et les combattants charismatiques répondent assez bien aux sollicitations du pad… même si on ne trouve pas le confort de jeu d’un Street Fighter ! Graphiquement, c’est pourtant loin de tutoyer la perfection puisque certains décors (Château de Dio, prison de Green Dolphin, rue du Caire…) paraissent un brin vide tandis que d’autres plus détaillés émerveillent tant ils semblent sortir d’une case d’une BD. Le titre faisant preuve de générosité par ses dizaines de persos jouables, pas étonnant qu’il se montre tout aussi bien pourvu en musiques (thèmes des personnages), effets sonores et voix. Notez que même si le jeu propose des menus et textes en Français, les voix sont évidemment restées en Japonais. Comme les premières saisons de Jojo’s Bizarre Adventure disponibles sur Netflix donc !