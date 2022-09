Test – Turtle Beach React-R – Un pad progamer abordable

BLOC INFO Constructeur Turtle Beach Type Manette filaire USB-C ACHETEZ SUR AMAZON Version noire Version blanche

Si vous jouez sur les consoles Xbox ou sur PC et que vous cherchez un pad qui vous permet d’aller un peu plus loin, la manette Turtle Beach React-R est séduisant car offrant des possibilités intéressantes et cela à un coût bien moindre que bien des contrôleurs dédié aux progamers.

Dès le déballage, vous remarquerez que ce pad à une forme et des dimensions similaires au pad officiel Xbox avec ses sticks décalés et les boutons A,B,X,Y en couleurs. Sous licence Xbox, le React-R ne devrait pas dépayser toutes celles et tous ceux qui utilisaient déjà un pad Xbox. Toutefois, Turtle Beach y a apporté quelques modifications et nouveautés qui en font un excellent pad filaire.

Tout d’abord, contrairement au pad des XSX/S, la React-R est moins bruyante. Les sticks font moins de bruit lorsqu’ils tapent sur la butée. De même la croix directionnelle fait également moins de bruit et est selon moi plus confortable à l’usage. La prise en main est similaire au pad officiel avec un revêtement texturé au niveau du grip mais aussi sur toutes les gâchettes y compris celles en dessous. La texture est plus rugueuse et plus grossière que le pad officiel mais cela n’est pas gênant en soi.

La nouveauté par rapport au pad officiel Xbox est bien entendu la présence des gâchettes en dessous totalement programmables. On peut y assigner tout bouton, toute gâchette ou toute direction à ces deux gâchettes/boutons. Cela est bien pratique pour pas mal de jeux. Je pense notamment aux FPS ou encore aux simulations auto pour les changements de vitesse. A noter que contrairement à bien des pads progamer, ce sont bien des boutons épousant l’arrière du pad et non des palettes. Ca peut surprendre mais à l’usage, c’est d’une efficacité redoutable.

Le React-R possède également une fonctionnalité bienvenue pour la gestion du son. Grâce à la fonction Superhuman Hearing, il est possible de régler directement au pad le volume du jeu par rapport au chat. Il est également possible de couper le micro au besoin. Nul besoin donc d’un accessoire supplémentaire pour celles et ceux qui utilisent des casques gaming simples – certains offrant également ce type de fonctionnalité.

Turtle Beach fournit avec le React-R un très long câble USB-C de 2,5 mètres ce qui permet de jouer à bonne distance de l’écran, du PC ou de la console. A noter que la manette possède un renfort au niveau de la connexion USB-C pour vous éviter de plier involontairement le connecteur du câble et pour mieux le tenir. Il n’y a toutefois pas de système de blocage complet du câble.

Compte tenu de son prix (environ 45€), la manette Turtle Beach React-R est une offre séduisante et plutôt accessible à toutes celles et tous ceux qui veulent avoir plus de boutons. Sa fabrication, même si elle peut faire un peu plastique, semble robuste. Plus léger que le pad officiel – normal, ce pad est filaire et donc sans batterie – le React-R est donc un bon choix pour les fans de certains types de jeu comme les FPS ou les simulations auto.