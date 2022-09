EA et Koei Tecmo s’associent pour un nouveau action/RPG

Partenariat quelque peu surprenant qu’on apprend aujourd’hui. Electronic Arts via son label EA Originals s’associe avec Koei Tecmo pour un projet inédit développé par l’équipe d’Omega Force.

Alors les fanatiques de Dark Souls peuvent déjà se calmer. Cette nouvelle superproduction de jeu d’action/RPG qui vous proposera de vous immerger dans la chasse aux monstres dans un Japon féodal est développé par l’équipe d’Omega Force à qui on doit notamment les sagas Dynasty Warriors, Samurai Warriors et nombre de variations de ces titres dans d’autres univers comme Fire Emblem, Dragon Quest, etc.

Koei Tecmo annonce qu’il s’agirait d’un nouveau type de jeu de chasse aux monstres. Il faudra juger sur pièces mais il se pourrait bien que ce projet aille empiéter sur les plate-bandes de la saga Monster Hunter de Capcom.

Il va falloir attendre encore un moment avoir d’en savoir plus sur ce projet – à moins que Koei Tecmo ne le dévoile pendant le Tokyo Game Show 2022 qui débute cette semaine.

EA et Koei Tecmo n’ont même pas indiqué de plateforme concerné.

Bref, patience, patience.