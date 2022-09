Bandai Namco dévoile enfin Tekken 8

Si Capcom a déjà officialisé son Street Fighter 6 dont on espère de nouvelles images et vidéo très bientôt, Bandai Namco était resté silencieux concernant sa saga Tekken. Le silence est enfin rompu.

Profitant du State of Play de Sony, Bandai Namco dévoile la première vidéo et les premières images de Tekken 8. Développé avec le moteur d’Epic Games, l’Unreal Engine 5, ce dernier opus de la saga va bénéficier d’une réalisation très soignée et très détaillée avec une flopée d’effets spéciaux. Vous pouvez juger par vous-même en regardant la vidéo et la galerie d’images ci-dessous.

Tekken 8 reprend après les affrontements qui ont mené à la défaite de Heihachi Mishima. Cet opus va se focaliser sur l’opposition entre Jin Kazama et Kazuya Mishima.

« Nous sommes très heureux de montrer la prochaine génération de TEKKEN », a déclaré Katsuhiro Harada, producteur en chef chez Bandai Namco Studios. « L’équipe de Bandai Namco Studios a redoublé d’efforts pour apporter de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires à TEKKEN 8, poussant plus loin le sentiment de puissance dans les batailles en exploitant la puissance de la dernière génération de consoles. Nous sommes impatients de vous en montrer plus dans les mois à venir ! »

« Depuis plus de 25 ans, TEKKEN a beaucoup compté en termes d’innovation pour le genre du jeu de combat. TEKKEN 8 confirme cette tendance autour de l’innovation, et nous sommes heureux de pouvoir enfin l’annoncer », a déclaré Arnaud Muller, PDG de Bandai Namco Europe S.A.S. « Nous sommes impatients de montrer les fonctionnalités, les personnages et les histoires passionnantes que cet épisode apportera pour continuer à faire avancer le genre du jeu de combat »

Il va falloir patienter encore pour en savoir plus sur ce huitième volet. En attendant, admirez et rêvez.

Tekken 8 est prévu sur PS5, XSX/S et PC.