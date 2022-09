Bethesda Softworks soutient son Fallout 76 avec la mise à jour Expéditions The Pitt

Histoire de relancer l’intérêt de Fallout 76, une nouvelle mise à jour est lancée dès à présent avec du nouveau contenu à moudre pour les fans.

Bethesda Softworks annonce l’arrivée de la mise à jour Expéditions The Pitt pour son action/RPG Fallout 76. Si vous aviez délaissé le titre après avoir tout fait, c’est l’occasion de reprendre les armes et repartir à la bataille en découvrant une nouvelle région avec son lot de nouveaux PNJ, de nouveaux ennemis et de loot.

Voici ce que propose cette mise à jour :

Nouveau lieu – Redécouvrez le Pittsburgh d’après-guerre pour la première fois depuis Fallout 3. Ce qui était autrefois une fière cité et un centre industriel majeur a été ravagé par le conflit nucléaire. Des niveaux de radiations très élevés ont fait muter ses citoyens, plongeant la ville dans des luttes intestines entre plusieurs factions rivales.

Expéditions – Missions à grande échelle pour des groupes pouvant compter jusqu’à quatre joueurs. Depuis le Refuge de Whitespring dans les Appalaches, les joueurs pourront alimenter un vertiptère qui les transportera en plein cœur de The Pitt. Les joueurs pourront prendre part à des missions de haut niveau, aléatoires et réitérables, conçues pour mettre à l’épreuve les groupes les plus expérimentés et les mieux préparés.

Nouvelles factions et histoire – Découvrez l’histoire inédite de deux factions en guerre : les anciens ouvriers devenus combattants de la liberté de l’Union et les pillards avides de pouvoir des Fanatiques. Combattez aux côtés de l’Union pour les aider à reconquérir leur foyer. Faites la connaissance de leurs chefs aussi excentriques qu’inventifs, apprenez les liens difficiles qui les unissent et découvrez comment les étendues toxiques de The Pitt plongent ses habitants dans la folie.

Nouvelles récompenses – Venez à bout des Expéditions pour gagner des timbres, une nouvelle monnaie à échanger auprès de l’Union. Collectionnez des nouvelles armes, armure assistée, tenues, fournitures de C.A.M.P. et bien plus, fabriquées sur mesure par les mécaniciens de l’Union.

Nouveaux ennemis – Affrontez toutes sortes de créatures dans The Pitt, dont les redoutables trogs qui font un retour fracassant, et explorez les ruelles étroites et le dédale souterrain qui composent Pitt.

Allez donc télécharger cette mise à jour pour voir tout cela de plus près ou jetez un coup d’oeil à la vidéo et à la galerie d’images ci-dessous.

Fallout 76 est disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X et PC et fonctionne sur PS5 et XSX/S.