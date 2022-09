Stellar Blade, le titre définitif de Project Eve, séduit avec de nouvelles images et une nouvelle vidéo

Nous vous avions présenté ce projet des coréens de Shift Up l’an dernier. Quasiment un an après jour pour jour, Shift Up et Sony dévoilent le titre définitif, Stellar Blade.

Après le PlayStation Showcase de l’an dernier, les coréens de Shift Up ont continué le développement de Project Eve désormais appelé Stellar Blade. On avait remarqué ce projet en 2019 et son arrivée sur PlayStation 5 avec une exclusivité console est intéressant. L’équipe de Shift Up a certainement pu bénéficier du soutien de Sony Interactive Entertainment pour peaufiner leur projet.

Stellar Blade va vous faire incarner une héroïne prénommée Eve. Débarquant sur Terre, Eve a pour mission de sauver la Terre des ennemis nommés les NA:tives. Elle pourra compter sur l’aide de divers personnages dont certains issus de la dernière cité existante sur Terre nommée Xion.

Le gameplay fait évidemment pas mal penser à un Bayonetta ou à un NieR Automata mais la réalisation est nettement supérieure avec une direction artistique très soignée. Il va falloir combattre des ennemis de toutes tailles à l’aide d’armes blanches futuristes dans un hack’n slash qui devrait demander un minimum de précision et timing pour sûr.

Il va falloir attendre encore de longs mois avant de découvrir ce Stellar Blade. En attendant, voici déjà de nouvelles images et la dernière bande-annonce.

Stellar Blade est prévu sur PS5 pour courant 2023.