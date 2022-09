Sifu va sortir sur Switch cet automne

Après avoir sévi sur PlayStation et PC, le jeu d’action des frenchies de Sloclap va sortir sur la petite Nintendo Switch dans quelques semaines.

Sloclap a profité du dernier Nintendo Direct pour montrer la conversion de leur Sifu sur la console de Nintendo. Après plus d’un million d’exemplaires vendus sur les autres plateformes, ce jeu va donc permettre aux possesseurs de la Switch de se lancer dans l’aventure d’un jeune étudiant d’arts martiaux cherchant à venger le meurtre de tous les membres de sa famille.

Jeu d’action et de combat nécessitant une bonne maîtrise et du timing à l’instar d’un Dark Souls, Sifu a comme originalité un vieillissement du héros à chaque “mort” rendant ainsi le jeu plus difficile. Ce vieillissement n’est en effet pas seulement visuel.

Pour la sortie sur Switch, Sloclap prévoit une édition Sifu The Redemption Edition qui intègre le jeu et un steelbook ainsi qu’une figurine, une lithographie, un journal du développeur de 160 pages et un pendantif et une bande musicale en version numérique. Une édition Vengeance est également prévu comprenant le jeu, un steelbook, 3 lithographiques, un artbook et la bande musicale en numérique.

Sifu est prévu sur Switch pour le 8 novembre 2022. Il est déjà disponible sur PS5, PS4/Pro et PC.