It Takes Two annoncé sur Switch

Après avoir connu un joli succès sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC, le jeu d’action/plateforme coopératif qu’est It Takes Two va sortir sur la petite Nintendo Switch.

Lors de son test Olivier-Brice avait bien aimé ce titre développé par Hazelight Studios à qui on doit notamment A Way Out. Edité par EA via son label EA Originals, ce titre mettait en scène un couple qui se déchire et qui se retrouve réduit en poupées par leur petite fille. Il va leur falloir coopérer afin de se sortir de ce pétrin. Le jeu adresse une thématique qui est cher à l’équipe à savoir les relations humaines à l’instar de leurs précédents projets.

Cette version Switch est adaptée par l’équipe de Turn Me Up Games spécialisée de cette console. Elle conservera évidemment l’intégralité des éléments du jeu et permettra de jouer à deux avec deux Joy-Con en local. De même grâce au Pass Ami, il sera possible d’inviter un autre joueur à jouer gratuitement avec vous comme c’était déjà le cas sur les autres versions en local sans fil ou en ligne.

It Takes Two sera disponible le 4 novembre 2022 sur Switch. Il est d’ores et déjà disponible en précommande.