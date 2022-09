La version PC d’Uncharted Legacy of Thieves Collection sort dans un mois

La saga Uncharted est l’un des fers de lance de Sony et de son équipe Naughty Dog. Les conversions des deux derniers volets sur PC devraient permettre à un nouveau public de découvrir ces jeux d’action/aventure léchés.

Sony Interactive Entertainement confirme la sortie prochaine sur PC d’Uncharted Legacy of Thieves Collection. Cette compilation regroupe Uncharted 4 A Thief’s End et son spin-off Uncharted The Lost Legacy.

Dès le 19 octobre prochain les possesseurs de PC vont donc pouvoir partir à l’aventure avec la bande à Nathan Drake.

A l’occasion de ces adaptations, les jeux vont évidemment profiter de la puissance des PC et s’adapter aux différentes configurations. Sony a d’ailleurs donné les configurations recommandées que vous pouvez voir sur le tableau ci-dessous.

Minimum Recommandée Performance Ultra Performance Visée Configuration Moyenne 30 FPS @ 720p Haute Configuration 30 FPS @ 1080p Haute Configuration 60 FPS @ 1440p Ultra Configuration 60 FPS @ 4K CPU Intel i5-4330 AMD Ryzen 3 1200 Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1500X Intel i7-7700k AMD Ryzen 7 3700X Intel i9-9900k AMD Ryzen 9 3950X GPU NVIDIA GTX 960 (4 GB) AMD R9 290X (4 GB) NVIDIA GTX 1060 (6 GB) AMD RX 570 (4 GB) NVIDIA RTX 2070 (8 GB) AMD RX 5700 XT (8 GB) NVIDIA RTX 3080 (10 GB) AMD RX 6800 (16 GB) RAM 8 GB (16 GB Recommandés) 16 GB 16 GB 16 GB OS Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Stockage 126 GB HDD (SSD Recommandé) 126 GB SSD 126 GB SSD 126 GB SSD

Les adaptations ont été confié à l’équipe d’Iron Galaxy qui a travaillé divers aspects du jeu pour mieux coller aux usages sur PC. Ainsi l’interface a été repensé avec l’ajout de curseurs. De même, l’équipe a intégré la détection du processeur graphique et de la mémoire vidéo ainsi que la prise en charge de différents temps de chargement dépendant de votre support de stockage (SSD, disque dur, etc.).

En fonction de votre configuration, vous pourrez jouer jusqu’en 4K. Les jeux de cette compilation seront par ailleurs compatibles avec les écrans ultra-larges. Et si votre carte graphique le permet, vous bénéficierez de modèles 3D supérieurs, de meilleurs textures et bien d’autres effets visuels pour ces titres déjà très impressionnants sur PS4/Pro et PS5.

S’il est possible de jouer avec la manette DualShock 4 de la PS4 ou DualSense de la PS5 sur PC, Iron Galaxy a tout de même permis aux joueurs PC d’utiliser le système de contrôle qui leur convient le mieux. Vous aurez donc de nombreuses options de personnalisation pour jouer au clavier/souris par exemple.

A noter qu’Uncharted Legacy of Thieves Collection sera compatible avec l’AMD Fidelity FX Super Resolution 2.

Si vous êtes intéressés, sachez que cette compilation est d’ores et déjà en précommande sur Steam et Epic Games Store pour 50€ environ.

Uncharted Legacy of Thieves sera disponible sur PC à partir du 19 octobre 2022.