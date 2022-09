Découvrez la démo de Valkyrie Elysium jusqu’en 4K HDR

Au cas où vous ne l’auriez pas encore vu, Square Enix a mis à disposition des joueurs sur PS5 et PS4/Pro la démo de leur futur Valkyrie Elysium.

Si vous n’avez pas la console ou n’avez pas encore eu le temps et voulez voir ce que cela donne, je vous propose donc notre vidéo de gameplay capturée sur PlayStation 5 en 4K HDR – même si le jeu ne tourne certainement pas à cette résolution.

La démo permet de découvrir le didacticiel et le prologue du jeu. Les fans de hack’n slash devraient apprécier même si le jeu fait un peu old school avec des environnements assez vides et un concept un peu basique à coups de zones à nettoyer pour progresser. Il faudra voir si le jeu final proposera plus que cela.

A noter que les sauvegardes que vous ferez sur cette démo seront réutilisables sur le jeu final pour ne pas devoir se retaper tout le début du jeu.

Valkyrie Elysium est prévu pour le 29 septembre sur PS5 et PS4/Pro. Les PCistes devront attendre jusqu’au 11 novembre pour découvrir le jeu.