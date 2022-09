Une démo de Wo Long Fallen Dynasty disponible sur PS5 et XSX/S

Si la Team Ninja a récemment dévoilé son prochain projet, Rise of the Ronin, que nous vous évoquerons très bientôt, l’équipe a un autre titre à sortir auparavant avec ce Wo Long Fallen Dynasty. Vous allez pouvoir tester ce titre.

Koei Tecmo et la Team Ninja mettent à disposition uniquement ce week-end la démo de Wo Long Fallen Dynasty sur PS5 et XSX/S – dommage pour les joueurs sur PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Téléchargeable dès à présent sur les stores PlayStation et Xbox, la démo sera jouable jusqu’à lundi 26 septembre à 8h du matin. Pour pouvoir jouer, il va falloir être connecté au PSN ou réseau Xbox. Par contre, nul besoin d’avoir un abonnement PlayStation Plus ou Xbox Live/Xbox Game Pass.

Si vous ne connaissez pas encore ce projet sachez que l’intrigue nous emmène en Chine pendant la fameuse période des Trois Royaumes. Evidemment, Team Ninja oblige, on se retrouve dans une Chine infesté de démons en tous genres. Si vous avec connu les Nioh de la même équipe, vous ne devriez pas être très dépaysé tant Wo Long Fallen Destiny fait penser à Nioh avec un environnement différent et des techniques de combat modifiées.

La démo permettra de découvrir bien des aspects du jeu comme la création de votre personnage, l’aspect multijoueur en ligne et bien entendu les combats et les capacités du héros. Toutes celles et tous ceux qui termineront la démo auront droit en bonus à un objet – un casque – qui sera possible d’utiliser une fois le jeu final acquis à sa sortie. Par ailleurs, si vous répondez à l’étude, pour que l’équipe puisse étudier votre feedback et corriger en conséquence le titre, qui accompagne cette démo, vous aurez droit à un fond d’écran original.

La Team Ninja a monté une vidéo didacticiel afin de mieux comprendre les contrôles de Wo Long Fallen Dynasty. Vous pouvez la voir sur la page officielle.

Une campagne via le compte officiel du jeu est lancée également. Abonnez-vous au compte Twitter du jeu et partagez des vidéos de gameplay de la démo que vous aurez capturé avec le hashtag #WoLongDemoEU pour tenter de gagner un t-shirt.

Wo Long Fallen Dynasty est prévu pour début 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Il sera également disponible pour les abonnés Xbox et PC Game Pass dès le jour de lancement.