Microids prépare le retour d’un classique avec Operation Wolf Returns First Mission

En voilà une surprise de la part de Microids. L’éditeur français est allé fouiller dans l’histoire du jeu pour nous ressortir un vieux et grand classique de l’arcade à savoir Operation Wolf de Taito datant de 1987 pour en proposer un remake.

Microids annonce donc la sortie cet automne d’Operation Wolf Returns First Mission. Ce jeu d’arcade reprend le concept de la borne originelle qui fut elle-même adapté sur de nombreuses machines – j’ai une petite pensée pour la version Amiga sur laquelle je m’étais éclaté.

Operation Wolf Returns First Mission reprend donc le concept du rail shooter avec scrolling horizontal du titre originel mais avec une réalisation modernisée en 3D et une nouvelle direction artistique. Jouable en solo ou à deux, vous aurez à shooter bien des ennemis. Ce remake va proposer également quelques nouveautés comme un mode survie où il faudra éliminer des vagues d’ennemis et un leaderboard.

Operation Wolf Returns First Mission sortira cet automne sur PS5, PS4/Pro et Switch en version physique et digital. Ce titre sortira uniquement en digital sur les XSX/S, Xbox One/X et PC. Microids annonce qu’une version VR est prévue pour les possesseurs de Meta Quest 2 courant 2023.