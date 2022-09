Konami annonce le remaster HD des deux premiers volets de la saga Suikoden

Si Konami ne fait trop parler de lui côté jeux sur consoles et micro excepté pour ses Yu-Gi-Oh et son eFootball, il faut croire que l’éditeur nippon prépare son retour.

Depuis des mois on a ainsi la rumeur d’un retour de la saga Silent Hill qui, si j’en crois mes propres sources, est bel et bien prévu. Konami profite du TGS 2022 pour annoncer le retour d’une de ses sagas : Suikoden.

Konami a ainsi décidé de développement de versions remasterisées des deux premiers volets de la saga Suikoden. Compilé sous le titre Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars les fans et les curieux vont pouvoir (re)découvrir deux aventures avec une réalisation revue.

Konami annonce ainsi les améliorations suivantes :

Améliorations graphiques

Les sprites et les environnements sont agrémentés de nouveaux effets comme l’éclairage, des nuages et animations d’ombres. Des flammes vacillantes, de la fumée, le mouvement des feuilles et des insectes : autant de détails qui composent une ambiance pleine de vie !

Les effets et la mise en scène ont été repensés, pour donner un nouveau coup de projecteur aux séquences mémorables des titres.

Nouvelles illustrations pour les personnages

Les portraits de chaque personnage ont été mis à niveau en HD. Junko Kawano, qui a créé les personnages de la version originale de Suikoden sortie en 1995, a redessiné tous les portraits pour Suikoden I HD Remaster Gate Rune War.

Améliorations du son

Sons de l’environnement – Un grand nombre de sons qui n’étaient pas présents dans la version originale, comme le courant de l’eau, le vent, les insectes et les bruits de pas de course ont été ajoutés, rendant l’expérience plus immersive.

Sons des affrontements – Tous les effets sonores sont désormais en HD. En plus de l’impact des sons en 3D, le réalisme du sound design augmente grandement le dynamisme des batailles !

Améliorations du système de jeu

Différentes nouvelles fonctionnalités sont implémentées, telles qu’un journal de dialogues, des batailles automatiques ou encore des batailles à double vitesse.

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars est prévu sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour 2023. Les deux jeux devraient être jouables en mode rétrocompatibilité sur PS5 et XSX/S.