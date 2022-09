God of War Ragnarök – Une nouvelle vidéo et un pad à ses couleurs

La grosse superproduction de Sony pour cette fin d’année arrive dans quelques semaines. Avant sa sortie, Sony en montre un peu plus pour titiller l’intérêt des joueurs.

Lors du State of Play, Sony a dévoilé deux éléments concernant le très attendu God of War Ragnarök. Le premier est tout simplement une nouvelle bande-annonce laissant transparaître l’histoire du jeu accompagnée de quelques images (cf. ci-dessous). Cela permet de découvrir Kratos et son fiston Atreus dans une nouvelle aventure et côtoyer de nouveaux personnages ainsi que d’anciennes connaissances.

L’autre élément est tout simplement une version collector du pad DualSense aux couleurs du jeu. Ne vous attendez pas à de nouvelles fonctionnalités. Il s’agit d’une version skinnée aux couleurs de God of War Ragnarök. Les précommandes vont débuter le 27 septembre prochain pour une sortie le même jour que le jeu.

God of War Ragnarök sera disponible sur PS5 et PS4/Pro le 9 novembre 2022.