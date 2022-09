Rise of the Ronin, le prochain action/RPG de la Team Ninja

Le récent State of Play a été l’occasion pour Koei Tecmo de dévoiler le nouveau projet de sa Team Ninja. Autant vous le dire tout de suite, Rise of the Ronin semble prometteur et pourrait faire de l’ombre au futur Ghost of Tsushima 2.

Difficile en effet de ne pas penser à Ghost of Tsushima lorsqu’on regarde la première vidéo de Rise of the Ronin. En cours de développement par la Team Ninja (saga Dead or Alive, saga Nioh, saga Ninja Gaiden) depuis 7 ans, ce projet qui ne verra le jour qu’en 2024 nous emmène dans un japon à mi-chemin entre tradition et modernité à la fin du 19ème siècle.

Alors que l’équipe vient de sortir la démo de son futur Wo Long Fallen Dynasty qui n’est autre qu’un Nioh dans un environnement inspiré par la Chine et qui devrait sortir début 2023, la Team Ninja travaille déjà sur ce Rise of the Ronin qui semble bénéficier d’une toute nouvelle approche avec un environnement plus riche, plus vivant en monde ouvert qui fait penser à un mix entre Ghost of Tsushima et la série des Assassin’s Creed.

Comme son nom l’indique, Rise of the Ronin vous fera incarner un… Ronin, guerrier ne répondant à aucun maître. Compte tenu de l’époque, les armes blanches comme les katanas vont côtoyer les armes à feu du 19ème siècle dans ce Japon qui connait une véritable révolution.

Il va falloir attendre encore de longs mois pour en savoir plus donc en attendant voici déjà la vidéo et une belle galerie d’images.

Rise of the Ronin est prévu pour le moment en exclusivité sur PS5 pour 2024.