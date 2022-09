Le retour du shoot’em up Raiden pour début 2023

NIS America prépare le lancement d’une nouvelle version du célébrissime shoot’em up Raiden avec Raiden IV x Mikado Remix sur consoles de salon.

Ainsi, les fans du genre pourront se lancer dans ce shoot’em up vertical dès le 3 février 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro ou Xbox One/X.

Raiden IV x Mikado Remix reprend évidemment tous les ingrédients qui ont fait cette saga avec son célèbre scrolling vertical, son armement et des explosions à gogo. Ce nouvel opus apportera tout de même des nouveautés avec de nouveaux modes de combat,, une bande son remasterisée ou encore l’affichage verticale comme sur borne d’arcade. Il sera possible également de jouer à deux et découvrir les niveaux inédits.

L’édition physique comprendra outre le jeu la bande son numérique à télécharger ainsi qu’un poster.

Raiden IV x Mikado Remix sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X le 3 février 2023.