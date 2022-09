Assassin’s Creed Mirage et l’avenir de la franchise dévoilé par Ubisoft

En rumeurs depuis un moment, Ubisoft a donc enfin dévoilé il y a peu le prochain volet de la saga en confirmant qu’il se prénommera bel et bien Assassin’s Creed Mirage tout en évoquant d’autres projets en développement simultanément.

Assassin’s Creed Mirage sera donc bel et bien le prochain volet de la saga. Prévu pour 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Luna – notez l’absence de la plateforme cloud gaming Stadia de Google. Ce nouvel épisode est développé par Ubisoft Bordeaux et non plus Ubisoft Montréal ou Ubisoft Québec. Après avoir développé le DLC La Colère des Druides pour Assassin’s Creed Valhalla, l’équipe a donc gagné ses galons pour créer un Assassin’s Creed complet.

Assassin’s Creed Mirage nous emmènera au IX siècles du côté de Bagdad. On y incarnera Basim Ibn Is’haq, un voleur de rue au passé mystérieux, qu’on a pu découvrir dans Assassin’s Creed Valhalla. Grâce à son mentor Roshan (incarnée par l’actrice Shohreh Aghdashloo), vous allez rejoindre “Ceux que l’on ne voit pas” dans leur forteresse d’Alamut. Evidemment, on retrouvera tous les ingrédients qui ont fait le gameplay classique de la saga avec notamment le parkour et les combats rapprochés.

Comme d’habitude, Ubisoft prévoit plusieurs éditions pour ravir les collectionneurs :

L’Édition Deluxe comprendra le jeu, un artbook numérique, la bande-son originale du jeu en version numérique ainsi qu’un pack Deluxe numérique qui contiendra une tenue inspirée de Prince of Persia, des skins pour l’aigle et la monture des joueurs, des armes et bien plus encore !

Tous ceux qui précommanderont le jeu auront droit à une quête bonus nommée Les Quarante Voleurs où on pourra découvrir les mystères de la grotte d’un certain Ali Baba.

Mais ce n’est pas tout, hormis ce titre, Ubisoft a d’autres projets en cours de développement :

Assassin’s Creed « Codename RED », qui sortira après Assassin’s Creed Mirage, sera le prochain titre phare de la franchise et incarnera l’avenir du RPG en monde ouvert dans la licence Assassin’s Creed. Il est développé par Ubisoft Québec, le studio à l’origine d’Assassin’s Creed Odyssey et Jonathan Dumont en est le Creative Director. Dans Assassin’s Creed « Codename RED » les joueurs pourront découvrir une période historique très attendue par les fans : le Japon féodal, en incarnant un véritable shinobi.

Autant vous dire que si vous êtes un grand fan de la saga, vous allez être servis dans les prochains mois.