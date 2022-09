La franchise The Division va voir de nouveaux arrivants

A l’instar de la saga Assassin’s Creed, Ubisoft va continuer à travailler sa franchise The Division avec de nouveaux titres.

Outre la Saison 10 qui a débuté il y a quelques jours, Ubisoft travaille sur d’autres projets dans l’univers de The Division. Nous aurons ainsi droit à deux nouveaux titres sur des plateformes différentes.

Tout d’abord Ubisoft prépare Tom Clancy’s The Division Heartland. Toujours un jeu d’action/shooter, ce titre ajoutera une dimension survie et sera un free to play. Il introduira de nouveaux personnages dans un cadre rural puisque l’action va se dérouler dans le midwest américain dans un patelin nommé Silver Creek. En tant qu’agent, vous allez devoir explorer cette ville et tenter de donner de l’espoir à la population. Il n’y a pour l’instant pas de date définitive de sortie. L’équipe de Red Storm qui s’occupe du projet a décidé de continuer à développer et de faire tester le jeu régulièrement par les joueurs à travers des bêta-tests afin de pouvoir peaufiner le titre. En tous les cas Tom Clancy’s The Division Heartland est prévu sur PC, consoles, Stadia et Luna pour 2022/2023.

L’autre projet intéressera les joueurs sur mobiles puisque Tom Clancy’s The Division Resurgence est un free to play prévu sur iOS et Android. Le jeu reprend évidemment le gameplay de la saga en étant un shooter à la troisième personne. Après une alpha fermée, l’éditeur prévoit une bêta fermée qui permettra de découvrir certains des modes PvP dont la célèbre Dark Zone, le fameux mode PvPvE où il fera se méfier aussi bien des ennemis que des autres agents. Vous pouvez tenter de vous inscrire à cette bêta via le site officiel thedivisiongame.com.