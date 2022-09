Les joueurs sur PS5 et PS4/Pro auront un contenu exclusif pour Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard

Si ce futur titre inspiré par la saga Harry Potter va sortira sur la majorité des plateformes actuelles, Warner Bros et l’équipe d’Avalanche Software ont prévu du contenu exclusif aux possesseurs de PS5 et PS4/Pro.

Warner Bros Games confirme que les futurs possesseurs de Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard sur PS5 et PS4/Pro vont bénéficier d’une mission exclusive. Nommé La Boutique Hantée de Pré-au-Lard, la mission et son donjon associé permettront aux joueurs d’accéder à leur propre boutique à Pré-au-Lard pour y vendre des objets et des équipements à des prix plus avantageux que partout ailleurs dans le jeu. En terminant cette mission, vous pourrez récupérer un set cosmétique mais aussi la recette de la potion Felix Felicis prévue pour ceux qui précommanderont le jeu. Vous pouvez jeter un coup d’oeil avec la vidéo ci-dessous.

Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 10 février 2023. La version Switch est prévue pour une date ultérieure.