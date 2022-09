Logitech G dévoile la nouvelle génération de souris gaming, les G502 X

La populaire souris gaming de Logitech G, la G502, revient sur le devant de la scène avec de nouveaux modèles et bénéficie de son lot de nouveautés et d’améliorations évidemment.

Etant moi-même un utilisateur de cette souris et en étant très content de son confort et de ses performances, ces nouveaux modèles ont de quoi titiller mon intérêt.

Logitech G, la branche gaming de Logitech, a lancé il y a peu trois nouveaux modèles, les G502 X, G502 X Plus et G502 X Lightspeed.

Ces trois modèles ont en commun certains éléments. Tous trois bénéficient du système de switch hybride optique mécanique Lightforce pour une plus grande réactivité et fiabilité tout en offrant un confort et de bonnes sensations d’actionnement.

Pour les trois modèles, Logitech G a également revu le bouton de changement de DPI avec un design remanié, réversible et amovible pour s’adapter à toutes tailles de main et tous styles de prises en main. La molette de défilement a également été redessiné pour une plus grande stabilité et un poids réduit. Cette molette peut toujours fonctionner en mode infini ou cran par cran.

Côté capteur, les différents G502 X bénéficient du capteur haute précision Hero 25K avec une précision de rapport 1:1 ultra fine.

Le modèle standard est filaire tandis que les modèles G502 X Plus et G502 X Lightspeed sont sans fil et sont dotés d’une nouvelle version du protocole sans fil Lightspeed de la marque avec des temps de réponse 68% plus rapides. Ces deux modèles sans fil ont un connecteur USB-C pour la recharge de la batterie.

La G502 X Plus a en plus un éclairage Lightsync RGB de la marque avec 8 LED personnalisables et divers effets visuels.

Les trois modèles sont d’ores et déjà disponibles pour des prix de 89€ pour la G502 X, 149€ pour la G502 X Lightspeed et 169€ pour la G502 X Plus.

GALERIE G502 X

GALERIE G502 X Lightspeed

GALERIE G502 X PLUS