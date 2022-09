Dragon Ball Z Kakarot prochainement disponible sur PS5 et XSX/S

Non content d’annoncer l’arrivée du quatrième DLC, Bandai Namco prépare une mise à jour next gen histoire de donner un ravalement de façade pour les possesseurs de PS5 et XSX/S.

Bandai Namco a confirmé la disponibilité prochaine du quatrième DLC de la saison 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Avec ce quatrième DLC, les fans pourront incarner le père de Goku qui s’est battu contre Freezer pour défendre sa planète natale.

Parallèlement, Bandai Namco annonce une mise à jour gratuite pour tous les possesseurs des versions PS4 et Xbox One vers, respectivement, la PS5 et les XSX/S. Ainsi, le jeu va prendre une autre dimension visuelle avec des environnements plus riches avec plus d’effets graphiques et un framerate à 60fps.

Dragon Ball Z Kakarot est disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC. La mise à jour next gen et le season pass 2 sur PS5 et XSX/S seront disponibles en 2023.