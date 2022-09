Nouveaux dinosaures, nouvelles images et nouvelle vidéo pour Exoprimal

Imaginez-vous enfiler une armure futuriste armé jusqu’aux dents pour combattre des hordes interminables de dinosaures et vous aurez une bonne idée de ce que va proposer Exoprimal. On en sait un peu plus.

Capcom a profité du TGS 2022 pour dévoiler ainsi de nouvelles espèces de dinosaures : le dilophosaure cracheur de venin et le carnotaure, une énorme bestiole qui fonce sur les ennemis. Autant dire qu’il faudra toute votre force de frappe pour les éliminer.

Par ailleurs, Capcom a dévoilé également deux nouveaux exosquelettes : Skywave et Murasame. Le premier est de type soutien avec la capacité à voler, à soigner les alliés et bloquer la vision ou le mouvement des ennemis. Le second exosquelette est inspiré par les samouraïs et est capable de contrer les assauts avec son katana et des contre-attaques puissantes.

Comme vous pouvez vous y attendre, il sera possible de personnaliser votre exosquelette de manière cosmétique avec divers skins, décalcomanies, etc. Il en va de même pour les capacités évolutives grâce à divers modules à obtenir. Vous pourrez même créer le héros principal nommé Ace grâce à l’éditeur intégré.

Exoprimal est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour 2023.