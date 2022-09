Le remake de Like a Dragon Ishin sortira en occident en février 2023

Lors du récent TGS, Sega et son Ryu Ga Gotoku Studio ont dévoilé l’avenir de la franchise Yakuza. Si vous aimez les productions de ce studio, vous allez être servis.

Tout d’abord, la série des Judgment (Judgment et Lost Judgment) est désormais disponible sur Steam pour les joueurs sur PC. C’est l’occasion de découvrir deux aventures se déroulant dans le même univers que les Yakuza mais avec des personnages différents puisque vous y incarnerez un détective.

Sega a également annoncé le développement de deux titres qui ne sortiront que dans de très longs mois. Ainsi, Ryu Ga Gotoku Studio travaille sur Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name prévu pour 2023. On ne sait pas grand chose pour le moment sur ce projet si ce n’est qu’on va de nouveau incarner Kiryu dans une intrigue qui fait le pont entre Yakuza 6 The Song of Life et Like a Dragon 8.

L’autre titre en cours de développement est donc Like A Dragon 8, la suite de Yakuza Like a Dragon. Là encore, il va falloir patienter puisque le jeu n’est pas prévu avant 2024. On a pour le moment un teaser vidéo que vous pouvez voir ci-dessous.

Ces deux projets sont prévus sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.

Le titre le plus proche de sa date de lancement est Like a Dragon Ishin! Prévu pour février 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC, ce jeu d’action/aventure reprend le gameplay de la saga Yakuza transposé dans le 19ème siècle japonais. L’action se déroule en 1860 à Kyo, une version fictive de Kyoto, où vous allez découvrir une partie de l’histoire nippone avec la fin de l’ère des samouraïs. Les joueurs incarneront Sakamoto Ryoma, une vraie personnalité historique. Dans ce titre, les développeurs ont repris le look de personnages issues de la saga Yakuza pour narrer cette histoire.

Les combats sont évidemment modifiés en conséquence. Terminé la bagarre de rue des temps modernes. Avec Like A Dragon Ishin!, vous allez devoir jouer d’armes diverses et variés en fonction des styles que vous allez choisir : Swordsman, Gunman, Wild Dancer et Brawler. Outre les combats, vous aurez également des exécutions épiques en pouvant invoquer un tigre, utiliser un canon, etc. Bref, pas trop dans la dentelle quoi.

Like A Dragon Ishin! sera le premier titre du studio à utiliser l’Unreal Engine 4 délaissant ainsi leur moteur maison. Il faudra voir si on va gagner en qualité visuelle avec ce changement de moteur graphique.

Like a Dragon Ishin! est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 21 février 2023.