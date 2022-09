Syberia The World Before sur PS5 et XSX/S en novembre

Déjà lancé sur PC, Syberia The World Before, la dernière aventure de Kate Walker va arriver sur les consoles nouvelle génération dans quelques semaines.

Microids annonce la sortie le 15 novembre prochain des versions PS5 et XSX/S de leur jeu d’aventure Syberia The World Before. Pour fêter l’annonce, l’éditeur dévoile des captures d’écran sur ces consoles.

Pour rappel, Syberia The World Before va vous faire incarner à la fois Kate Walker l’héroïne créé par feu Benoît Sokal mais également une certaine Dana Roze. L’intrigue vous fera jouer à deux époques différentes, Kate en 2004 et Dana en 1937.

Pour ce lancement, Microids a prévu deux éditions spéciales en plus du jeu standard :

Contenu de l’édition 20ème anniversaire :

Le jeu complet

Un media book célébrant les 20 ans de Syberia

Contenu de l’édition collector :

Le jeu complet

Un boitier métal

Une figurine ajustable de Kate & Dana (trois configurations)

Un artbook

Une boite à musique

Une carte de Vaghen

Une lithographie exclusive

Un porte-clés

Un set de cartes postales

Le script digital du prologue

La bande originale digitale

Une boite collector

Syberia The World Before sortira le 15 novembre 2022 sur PS5 et XSX/S. Il est déjà disponible sur PC et sortira sur PS4/Pro, Xbox One/X et Switch en 2023.