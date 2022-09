EA et Koei Tecmo dévoilent leur Monster Hunter nommé Wild Hearts

Il y a peu, les deux éditeurs annonçaient le développement d’un nouveau projet. Aujourd’hui, on en sait un peu plus et on peut enfin avoir une petite idée de ce que cela devrait donner à travers la vidéo et la galerie ci-dessous.

EA via son label EA Originals et Koei Tecmo ont annoncé un jeu de chasse mi-septembre. Ce projet se nomme donc Wild Hearts et est en cours de développement par l’équipe d’Omega Force à qui on doit le saga des Warriors.

Wild Hearts semble être inspiré par la saga Monster Hunter de Capcom. Annoncé comme un jeu de chasse, Wild Hearts va nous embarquer dans un Japon féodal version fantastique regorgeant de créatures des plus étonnantes. L’action se déroule à Azuma, dans une contrée imaginaire, ravagée par des créatures nommées des Kemonos. Autrefois pacifiques, les Kemonos ont commencé à saccager leurs environnement semant la mort partout où ils vont. A vous, chasseur, en solo ou en escouade jusqu’à 3 de tenter de les stopper et les éliminer pour rétablir l’équilibre dans la région.

Jetez un coup d’oeil à la vidéo et à la galerie ci-dessous pour vous faire une idée de la chose. En tous les cas, c’est bien plus joli que la saga Monster Hunter. On verra si le jeu sera aussi riche que les productions de Capcom.

Wild Hearts sortira sur PS5, XSX/S et PC le 17 février 2023.