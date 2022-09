Sony annonce l’adaptation sur PC de son Sackboy A Big Adventure pour le mois prochain

Sony continue les adaptations sur PC de ses titres PlayStation. Cette fois-ci, cela va concerner une de ses mascottes, Sackboy.

Sorti sur PS4 et PS5 au lancement de cette dernière, Sackboy A Big Adventure est un jeu de plateforme 3D dans la plus pure tradition avec un gameplay sympathique et une direction artistique réussie. Son adaptation sur PC peut toutefois quelque peu étonner. On s’attendait plutôt à d’autres productions Sony.

Toujours est-il donc que Sony confirme la sortie sur PC de ce jeu de plateforme dès le 27 octobre prochain. Comme d’habitude, cette version va bénéficier de diverses améliorations comme :

4K à 120 im./s. L’univers captivant de Patchwork Monde est somptueux en 4K.

L’univers captivant de Patchwork Monde est somptueux en 4K. Technologie Deep Learning Super Sampling. Le DLSS2 de NVIDIA améliore les performances graphiques à l’aide des processeurs dédiés des cartes graphiques GeForce RTX pour offrir des taux de rafraîchissement améliorés et une qualité d’image sans compromis.

Le DLSS2 de NVIDIA améliore les performances graphiques à l’aide des processeurs dédiés des cartes graphiques GeForce RTX pour offrir des taux de rafraîchissement améliorés et une qualité d’image sans compromis. VRR. La prise en charge du taux de rafraîchissement variable rend Sackboy plus réactif que jamais.

La prise en charge du taux de rafraîchissement variable rend Sackboy plus réactif que jamais. Vivez l’aventure sur grand écran ! Le jeu prend en charge une grande variété de résolutions d’écran, notamment le 21:9 ultra-large.

Cette version PC sera compatible avec le DualSense et prendra en charge les caractéristiques spécifiques de ce pad comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Il est évidemment possible de jouer avec d’autres pads ou avec le couple clavier/souris habituel. Le jeu gérera également les trophées et les sauvegardes sur le cloud sur Steam et l’Epic Games Store.

A noter que pour ceux qui vont précommander le jeu sur Steam ou l’Epic Games Store avant le 27 octobre, vous aurez droit à quelques tenues et emotes pour personnaliser votre Sackboy :

Jin

Sam Porter Bridges

Connor

Deacon St. John

Enfin, Sony donne également les configurations type pour ce Sackboy A Big Adventure que vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous.

Sackboy A Big Adventure sera disponible sur PC le 27 octobre 2022. Il est déjà disponible sur PS5 et PS4/Pro.