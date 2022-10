Arkanoid Eternal Battle disponible en démo dès à présent pendant le Steam Neo Fest

Le Steam Neo Fest bat son plein et avec cet évènement sort son lot de démos jouables. Ce sera le cas pour le futur Arkanoid Eternal Battle.

Microids annonce la disponibilité de la démo d’Arkanoid Eternal Battle pendant le Steam Neo Fest sur PC. Vous pourrez le télécharger dès à présent sur Steam. Ce sera l’occasion de découvrir le mode Eternal Battle inédit pour cette célèbre saga arcade créé par Taito.

L’équipe de Pastagames a revisité le concept et intègre à ce Arkanoid ce mode Eternal Battle inspiré par les battle royales. Le principe est somme toute simple puisque 25 joueurs en ligne vont jouer jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Si les serveurs ne parviennent pas à trouver le nombre suffisant de joueurs, le titre compensera avec des joueurs IA. Cette démo est surtout l’occasion pour vous de tester le jeu et pour les développeurs de tester l’infrastructure serveur.

Arkanoid Eternal Battle est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour ce mois d’octobre.