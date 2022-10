Le remake de Dead Space se montre enfin en vidéo et en images

Jusqu’à présent, l’équipe de Motive à qui EA a confié le remake s’était contenté à des vidéos expliquant leur travail. Cette fois-ci on en voit un peu plus.

EA a publié ces dernières heures une toute première vidéo de gameplay ainsi qu’une série de captures d’écran du tout premier volet de la saga Dead Space, le jeu d’action/horreur/SF qui avait fait le bonheur des fans sur la génération PS3/Xbox 360.

Puisqu’il s’agit d’un remake, Motive n’a pas changé l’intrigue. Vous allez toujours incarner un ingénieur nommé Issac Clarke envoyé régler des problèmes sur un vaisseau minier, l’USG Ishimura. Seul hic, une fois à bord, Isaac découvre que l’équipage a été massacré et infecté et que sa petite amie, Nicole, a disparu. Seul dans cet immense vaisseau aux milles dangers, il va falloir survivre et tenter de résoudre le mystère entourant l’USG Ishimura.

Pour ce remake, Motive a évidemment modernisé le graphisme avec de bien meilleures textures, une plus haute résolution, et un grand nombre d’effets spéciaux modernisés. Vous allez pouvoir juger par vous-même en regardant la vidéo et les images ci-dessous.

Dead Space est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 27 janvier 2023.