No Man’s Sky débarque sur Switch et nouvelle mise à jour pour toutes les versions

Le jeu d’exploration spatial de Hello Games continue son bonhomme de chemin 6 ans après son lancement. Une nouvelle mise à jour va drastiquement changer le jeu. Et les possesseurs de la Nintendo Switch vont pouvoir se lancer.

Bandai Namco, partenaire d’Hello Games, a lancé la version Switch de No Man’s Sky. Sorti il y a déjà six ans sur PS4 puis adapté aux PS5, XSX/S, Xbox One/X et PC, No Man’s Sky offre la possibilité d’explorer un univers infini de systèmes solaires et de planètes généré de manière procédurale. Chaque planète est ainsi peuplé d’une faune et d’une flore spécifique.

Si au lancement No Man’s Sky manquait d’objectifs, désormais après 20 mises à jour majeures, le jeu regorge d’activités qui vous pousseront à explorer, fabriquer, construire, commercer, combattre ou tenter de survivre dans cet univers.

Parallèlement à la sortie de la version Switch, Hello Games a mis disposition la 21ème mise à jour nommée Waypoint 4.0 pour toutes les versions y compris pour la Switch. Cette mise à jour apporte plusieurs centaines de modifications au jeu permettant par exemple de personnaliser le jeu à votre guise et selon vos goûts et votre style de jeu. Un nouveau système de milestone avec de nouveaux objets à collectionner et des améliorations sur les contenus des missions. Le niveau maximum a été relevé pour celles et ceux qui veulent progresser encore.

No Man’s Sky est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.